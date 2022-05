MotoGp, è il weekend del Mugello. Dovizioso: "E' sempre speciale, atmosfera meravigliosa"

Andrea Dovizioso sa come si vince al Mugello. Sa cosa vuol dire avere un bagno di folla tutto per sè nella gara di casa. Quello in arrivo è il weekend del Gran Premio d'Italia, che il pilota di Forlì ha conquistato nel 2017, sfiorando il gradino più alto del podio nel 2018 e nel 2019. Il tutto con la Ducati. Difficilmente vedremo l'ex iridato della 125cc e portacolori del team WithU lottare per un risultato importante nel fine settimana, avendo tra le mani una Yamaha con la quale non riesce ad entrare in confidenza. Ma "Dovi" approccia il weekend di casa col sorriso: "Il Mugello è la gara più importante per tutti i piloti italiani e la sensazione è sempre molto speciale - esclama -. Pertanto, sarà importante ottenere un buon risultato. Mi aspetto molte persone, quindi sono sicuro che sarà un weekend meraviglioso".

Dal 2017 al 2019 è la Ducati ad aver fatto festa al Mugello (Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci nell'ordine), mentre l’anno scorso a battere tutti fu Fabio Quartararo con la Yamaha. 'El Diablo' arriva al Mugello da capoclassifica del campionato, ma deluso dopo il quarto posto sulla pista di casa di Le Mans. Ducati arriverà alla gara di casa con tre frecce da giocarsi: Enea Bastianini (Gresini Racing), reduce dalla vittoria a Le Mans che lo ha portato a soli otto punti di distacco dal francese, Jack Miller e "Pecco" Bagnaia, quest'ultimo desideroso di riscatto dopo lo zero in terra francese.

Occhi puntati anche sull'Aprilia ed Aleix Espargaro, secondo in campionato, che ha conquistato ben quattro podi in questo 2022 tra cui una vittoria. Il catalano non è mai andato fortissimo al Mugello, ma quest’anno ci arriva molto determinato anche grazie al podio centrato in Francia. Da non sottovalutare però nemmeno altri piloti come Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), quarto in classifica e caduto nelle fasi iniziali a Le Mans. Marc Márquez (Repsol Honda Team) punta a riscoprire il sapore del podio.