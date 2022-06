MotoGp, è il weekend del Sachserning. Dovizioso: "Yamaha in passato ha faticato, non so cosa aspettarmi"

Sarà la Germania, questo fine settimana, ad ospitare il decimo round del Motomondiale. E senza l'infortunato Marc Marquez il tracciato del Sachsenring cerca il suo nuovo re. Il circuito tedesco è stato finora territorio di conquista dell'otto volte campione del mondo, che tra 125cc, Moto2 e MotoGp ha collezionato ben 10 successi. E senza lo spagnolo il favorito numero uno sarà senza dubbio Fabio Quartararo: il francese della Yamaha è reduce dalla grande vittoria conquistata nel Gran Premio di Catalogna, che gli ha permesso di portare a 22 i punti di margine nei confronti di Aleix Espargaró (Aprilia Racing).

Il transalpino dovrà fare attenzione non solo allo spagnolo dell'Aprilia, ma anche alla nutrita pattuglia di Ducati, con Enea Bastianini e Pecco Bagnaia in cerca di riscatto dopo lo zero di Barcellona. Tra i protagonisti attesi ci sono anche i piloti del team Prima Pramac, con Jorge Martín e Johann Zarco intenzionati a confermare il podio conquistato due settimane fa alle spalle proprio di Quartararo. Le Suzuki, con Alex Rins e Joan Mir, restano un'incognita, mentre non nutre grosse aspettative Andrea Dovizioso.

"Il Sachsenring è una pista molto diversa da quelle alle quali siamo abituati - esordisce il forlivese della Yamaha del team WithU, facendo riferimento al fatto che sul tracciato tedesco si corre in senso anti-orario -. L'anno scorso la Yamaha ha faticato un po' su questo circuito, quindi non so cosa possiamo aspettarci lì. Ad ogni modo, durante i test dell'ultima volta a Barcellona, ??ho migliorato un po' il mio feeling sui freni, quindi vediamo se questo può aiutarci questo fine settimana".