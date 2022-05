MotoGp, è il weekend di Le Mans. Dovizioso: "E' una pista favorevole, sensazioni buone"

Il leggendario circuito "Bugatti" di Le Mans ospiterà il settimo round del Motomondiale, che dovrebbe disputarsi in condizioni di bel tempo. Dopo la deludente prestazione di Jerez De La Frontera, Andrea Dovizioso punta a riscattare un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative, confidando nel buon feeling con la pista transalpina. Qualche segnale positivo è arrivato dai test che si sono svolti all'indomani del Gran Premio di Spagna, durante i quali ha sperimentato alcuni set-up. La pista storicamente si adatta alle caratteristiche Yamaha YZR-M1 e il portacolori del team WithU auspica un buon risultato. "Quella di Le Mans è una pista positiva per me - confessa il pilota di Forlì -. Ho sempre fatto bene, avendo delle buone sensazioni. Pertanto, sono felice di correre, sperando in condizioni meteo favorevoli".

A Le Mans si presenterà da leader del campionato, forte di 89 punti accumulati fino a Jerez, Fabio Quartararo, al quale spetta il compito di rompere un tabù: sono infatti dieci anni che un pilota francese non vince a Le Mans dove ‘El Diablo’ ha conquistato due pole ma nessun successo, frenato anche dalle condizioni meteo. Francesco Bagnaia però non starà a guardare: il portacolori della Ducati sembra tornato quello dei tempi migliori e a Jerez si è imposto davanti all'iridato della Yamaha. Al momento "Pecco" è quinto in classifica, staccato di 33 punti dal leader del mondiale, ma il feeling con la GP22, dopo un inizio di stagione in salita, sta crescendo

Tra i grandi protagonisti del fine settimana in terra francese ci sarà senza dubbio anche iJack Miller, ultimo vincitore su questa pista. Da tenere d'occhio anche Aleix Espargaró (Aprilia Racing), secondo nella classifica generale a sette punti da Quartararo dopo il terzo posto in Spagna, mentre cercano il riscatto Enea Bastianini (Gresini Racing), Alex Rins e il campione del mondo 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar). Anche i due portacolori della Ktm Brad Binder e Miguel Oliveira vogliono essere protagonisti, senza dimenticare Marc Marquez (Repsol Honda Team) che a Le Mans ha vinto nel 2014, 2018 e 2019. Il weekend avrà inizio alle 9:55.