MotoGp Gp Algarve, 14esimo posto per Dovizioso: "Stiamo lavorando nella giusta direzione"

Andrea Dovizioso vede il bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio dell'Algarve, penultimo atto del Motomondiale. Non tanto per il risultato, 14esimo alle spalle di Valentino Rossi, ma per i progressi con la sua Yamaha M1. "E' stato un fine settimana asciutto e ad ogni turno abbiamo fatto dei progressi - esordisce il forlivese -. Questo mi ha dato la possibilità di essere abbastanza veloce a metà gara e fino alla fine; un aspetto positivo, perché significa che stiamo andando nella giusta direzione".

Prosegue Dovizioso: " Ovviamente la 14esima non è la posizione che voglio e posso essere ancora più veloce, ma nel complesso è stato un fine settimana positivo. Ci sono ancora particolari su cui migliorare, sia su me stesso che con la moto, perché non abbiamo il grip che vogliamo. Questo significa che non possiamo stare con gli altri piloti o guidare in maniera fluida".