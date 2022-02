MotoGp, i test in Indonesia iniziano nel fango. Dovizioso ok: "Progressi in frenata"

Il caldo e l'umidità hanno accompagnato la prima delle tre giornate di test MotoGp in Indonesia sul tracciato di Mandalika. I turni di venerdì sono stati condizionati prima da un acquazzone mattutino e successivamente dalla superficie troppo sporca della pista, con conseguente esposizione della bandiera rossa per pulire l'asfalto. Andrea Dovizioso è comunque riuscito a completare 57 giri, chiudendo in nona posizione col crono di 1'33"245.

"Sono contento di come sono iniziati questi test, perché sono riuscito a trovare una buon feeling in una situazione molto strana in quanto il grip era molto basso - ha esordito il forlivese della Yamaha del team WithU -. Alla fine abbiamo potuto migliorare la frenata, che è molto importante per me anche per il mio stile di guida. Quindi sono soddisfatto". Dovizioso è progredito in modo costante: "Di sicuro la pista cambierà e tutti riusciranno a migliorare".

La migliore prestazione è stata firmata dalla Repsol Honda di Pol Espargaro in 1'32"466, precedendo il fratello Aleix su Aprilia di 471 millesimi. Terza la Ktm di Brad Binder (+0.477) davanti alla Suzuki di Alex Rins (+0.592), alla Yamaha del campione del mondo Fabio Quartararo (+0.642) e alla Ducati di Jack Miller (+0.648).