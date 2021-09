Motogp a Misano, il ritorno di Dovizioso: "Esperienza strana, ma positiva"

Andrea Dovizioso archivia il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con il 21esimo posto. "È stata un'esperienza davvero strana iniziare la gara dal 24° posto, ma è stato positivo perché volevamo essere coerenti per tutta la gara e imparare, ed è quello che abbiamo fatto - esordisce il pilota di Forlì -. Purtroppo ho dovuto fare un long lap penality e ho perso il gruppo, ma dopo ho potuto capire più cose. Sono contento di questo e anche che il mio miglior giro della gara è stato verso la fine. Inoltre non è stato un brutto tempo sul giro. A questo punto ho sentito molte cose buone dalla moto, ma dobbiamo lavorare insieme per analizzare il motivo per cui è successo per assicurarci di poterlo sentire anche all'inizio di una gara". Martedì e mercoledì si tornerà in pista per una due giorni di collaudi: "Sono felice di avere due giorni di test questa settimana e spero che il tempo sia buono".



Partenza fionda e dominio assoluto della gara. Sono questi i due ingradienti che hanno permesso a Francesco Bagnaia di tagliare il tragurado davanti a tutti. Una gara da manuale anche per un altro ducatista, Enea Bastianini, che da 12esimo è risalito fino ad arrivare al terzo scalino del podio. Tra i due Fabio Quartararo con la sua Yamaha che mantiene 48 punti di vantaggio su Bagnania nella classifica generale.