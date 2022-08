MotoGp in Austria, per Andrea Dovizioso un punticino: "Ho perso troppo alla partenza"

Un punto per Andrea Dovizioso nella sua penultima gara in MotoGp. Sul tracciato del Red Bull Ring, che dal 2017 al 2020 gli ha regalato tre vittorie ed un terzo posto, il portacolori della Yamaha del team WithU ha chiuso infatti al 15esimo posto dopo un inizio di gara tutt'altro che facile. "Come sempre ad inizio gara perdo sempre posizioni - ha esordito il forlivese -. Dopo 5 giri sono uscito di pista alla curva 1 perdendo ancora di più. Il mio passo a metà gara era esattamente lo stesso delle prove. Ma quando sei così indietro, è difficile guadagnare qualcosa. Alla fine abbiamo preso un punto e questo è positivo".

La gara ha visto un monologo di Pecco Bagnaia, alla terza vittoria consecutiva dopo i centri di Assen e Silverstone. Il Ducatista, al quinto successo stagionale, accorcia a 44 i punti di ritardo da Fabio Quartararo, ottimo secondo. Il leader del campionato ha guidato sopra i problemi della Yamaha, cedendo alla fine appena 5 punti a Bagnaia. Sul podio è salito anche Jack Miller, a precedere la Ducati VR46 di Luca Marini. Quinto Johann Zarco (Ducati Prima Pramac) davanti all’Aprilia di Aleix Espargaro. Decimo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), che con Enea Bastianini - costretto al ritiro per la rottura del cerchione anteriore - si gioca un posto nel team ufficiale. Lo spagnolo aveva in pugno il podio, ma l’ha gettato con una scivolata all’ultimo giro.