MotoGp, iniziato il weekend di Austin. Timidi miglioramenti per Dovizioso

Inizia con un timido sorriso il weekend di Austin di Andrea Dovizioso. Il forlivese ha archiviato infatti il venerdì quindicesimo a poco più di un secondo dal miglior crono realizzato dalla Ducati di Johann Zarco. "Mi sono sentito meglio e sono arrivato a soli tre decimi da Fabio Quartararo e quindi possono ritenermi abbastanza contento - esordisce il portacolori della Yamaha del team WithU -. Nella mia ultima uscita non sono stato in grado di sfruttare il potenziale della gomma morbida al posteriore e non ho fatto un buon tempo, quindi non sono finito tra i primi 10".

"Vediamo come andranno le cose sabato, sono sicuro che il grip sarà più alto, quindi tutti miglioreranno - prosegue Dovizioso -. Dobbiamo anche tenere d'occhio il vento perché sembra diventare ogni giorno più forte. Comunque sono contento, perché dopo la gara in Argentina abbiamo cambiato un po' l'assetto da quello che abbiamo imparato in gara e con questo ho potuto migliorare un po' la frenata, cosa che mi ha aiutato".