MotoGp, la prima di Losail è di Bastianini. Solo 14esimo Dovizioso

Suona l’inno d’Italia per la prima MotoGp. È Enea Bastianini a portare sul gradino più alto del podio la Ducati, rossa griffata Gresini. Con la GP21 il riminese ha lasciato sfogare Pol Espargaro, poi ha sferrato l’attacco decisivo allo spagnolo della Repsol Honda, poi terzo. Secondo Brad Binder su Ktm, mentre completano la top five Aleix Espargaro (Aprilia) e poi Marc Marquez (Repsol Honda). Domenica disastrosa per il team ufficiale Ducati: Jack Miller è stato appiedato da un problema elettrico, mentre Pecco Bagnaia è finito a terra, stendendo il poleman Jorge Martin (Ducati Pramac). Male le Yamaha: la migliore M1 è quella del campione del mondo Fabio Quartararo, solo nono, mentre Franco Morbidelli ha chiuso 11esimo e Andrea Dovizioso 14esimo.