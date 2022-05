MotoGp Le Mans, vola Bastianini. Dovizioso solo 19esimo: "Non ho sfruttato la morbida"

Attardato, ma impossibilitato a sfruttare la gomma morbida nella simulazione di qualifica. Così si spiega l'1'32"536, che relega Andrea Dovizioso al 19esimo posto nel venerdì di Le Mans dominato da Enea Bastianini e la sua Ducati del team Gresini. Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia, settimo round del Motomondiale, il portacolori della Yamaha del team WithU ha completato 26 giri, migliorando tra la sessione del mattino e quella del pomeriggio di appena due decimi (Bastianini ha buttato giù quasi un secondo, col tempone di 1'31"148).

Il pilota di Forlì spiega perchè non c'è stato un netto miglioramento tra le due libere: "Purtroppo nel pomeriggio non ho potuto fare il giro veloce con la gomma morbida in quanto ho trovato molte bandiere gialle e nell'ultimo giro ho commesso un errore. Potrei fare di meglio, di sicuro. Sono comunque contento di aver sentito più potenziale con la morbida, perché stavo lottando un po' troppo con la media posteriore".

Dovizioso già guarda al sabato: "Tutti si concentreranno maggiormente sul posteriore morbido e questa potrebbe essere anche la gomma da gara. Ma vediamo. Con la media sono abbastanza bravo, ma non mi sento molto sicuro in piega, quindi mi aspettavo un po' di più. Sabato useranno comunque tutti una gomma diversa, quindi dobbiamo aspettare e vedere cosa possiamo fare".

Detto di Bastianini, il primo degli inseguitori è Aleix Espargaro su Aprilia, staccato di 202 millesimi, mentre completa la virtuale prima fila la Suzuki (fresca di annuncio di ritiro a fine stagione dal Motomondiale) di Alex Rins, con lo spagnolo in ritardo di 297 millesimi. Quarto crono per la Ducati Pramac di Johann Zarco a precedere la rossa di Francesco Bagnaia, staccato di 487 millesimi.

Completano la top ten il leader del mondiale Fabio Quartararo (+0.492); Brad Binder (+0.509), Joan Mir (+0.518), Pol Espargaro (+0.623) e Jorge Martin (+0.764). Jack Miller (+0.766), caduto pure lui insieme a Mir, è virtualmente fuori dalla Q1 insieme a Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Luca Marini e Marc Marquez; 17esimo Fabio Di Giannantonio davanti a Marco Bezzecchi.