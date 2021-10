MotoGp, Marquez domina ad Austin su Quartararo e Bagnara. Dovi cresce con la Yamaha

La gara ha visto in Marc Marquez il suo dominatore, prendendosi il settimo successo su otto edizioni del gran premio sul tracciato di Austin, in Texas

Andrea Dovizioso archivia il Gran Premio delle Americhe con un confortante 13esimo posto. In sella ad una Yamaha non evoluta al pari di quella del leader del campionato Fabio Quartararo, secondo al traguardo, il forlivese continua i suoi progressi con la M1 in vista della prossima stagione, quando avrà a disposizione una moto praticamente ufficiale. La gara ha visto in Marc Marquez il suo dominatore, prendendosi il settimo successo su otto edizioni del gran premio sul tracciato di Austin, in Texas.

Sul gradino più basso del podio è salito Pecco Bagnaia (Ducati), che scattava dalla pole position. Da segnalare l'ottima prestazione dell'altro romagnolo Enea Bastianini, sesto alle spalle di Alex Rins (Suzuki) e Jorge Martin (Ducati Pramac). Quindicesimo Valentino Rossi (Yamaha) alle spalle del fratello Luca Marini (Ducati VR46), mentre Franco Morbidelli ha chiuso 19esimo alle spalle di Danilo Petrucci (Ktm).