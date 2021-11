MotoGp, penultimo atto a Portimao. Dovizioso: "Spero di fare un passo avanti"

Questo weekend andrà in scena il penultimo atto del Motomondiale. Dopo Misano, il Circus farà tappa a Portimao per il Gran Premio dell'Algarve, in Portogallo. L'obiettivo dell'ex iridato della 125cc e tre volte vicecampione del mondo della MotoGp sarà quello di progredire in sella alla M1 griffata Petronas e di concludere il fine settimana in zona punti.

Quella di Portimao, esordisce Dovizioso, "è una pista davvero unica e in realtà non so come sarà con la Yamaha, soprattutto perché stiamo ancora imparando nuovi assetti con la moto. Sono davvero curioso di vedere se possiamo essere più competitivi, perché a Misano non abbiamo avuto la possibilità di capirlo per effetto delle mutevoli condizioni della pista".

Conclude il forlivese: "Spero di fare un passo avanti, perché in questo momento è difficile lottare per le posizioni importanti. Spero anche di trovare buone condizioni nelle prove libere, perché ne abbiamo bisogno per continuare a fare progressi e completare più giri in sella alla moto".