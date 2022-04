MotoGp, per Dovizioso un punto a 29 secondi da Bastianini: "Sono molto deluso"

"Mi aspettavo un po' di più. Sinceramente sono molto deluso". Non usa troppi giri di parole Andrea Dovizioso per commentare il 15esimo posto nel Gran Premio delle Americhe ad Austin, quarta prova del Motomondiale. Il portacolori della Yamaha del team WithY ha chiuso ad oltre 29" dal vincitore Enea Bastianini (Ducati Gresini), quest'ultimo al secondo successo stagionale che lo rilancia in vetta al campionato.

Il pilota di Forlì è costretto a navigare nelle retrovie: "Le mie sensazioni non migliorano mentre cerco di ridurre il gap e non posso esserne felice. Ho cercato di essere coerente, ma quando non guidi in modo rilassato, usi già più energia nelle prove, quindi non mi è rimasta molta energia per la gara stessa. Stavo lottando con Marini, Oliveira e Morbidelli, ma non siamo stati veloci e non è una bella sensazione. Alla fine abbiamo preso un punto, ma il divario con la vetta è grande. Non sono contento".