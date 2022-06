MotoGp, pole e record per Bagnaia. Dovizioso 17esimo: "Non sono al settimo cielo"

"Ad essere onesti, non sono al settimo cielo. Mi aspettavo un po' di più". Andrea Dovizioso commenta così il 17esimo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda ad Assen. "Dobbiamo approfondire l'uso degli pneumatici, perchè sembra che possa essere meglio usare qualcos'altro rispetto alla gomma media, sulla quale ci siamo focalizzati per il setup. Non mi sento super veloce, ma il mio tempo in qualifica è stato un po' migliore, quindi il nostro compito è quello di studiare le gomme”.

La pole position è di Pecco Bagnaia, alla quarta partenza dal palo in stagione, ed intenzionato a riscattare le delusioni di Barcellona e Sachsenring. L'uomo del sabato si è preso il record della pista in 1'31"504, precedendo di appena 116 millesimi il leader del campionato Fabio Quartararo. Completa la prima fila la Ducati Pramac di Jorge Martin. Ottimo quarto posto per il riminese della Ducati del team VR46 Marco Bezzecchi, a precedere l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati di Jack Miller, a rischio penalizzazione per aver ostacolato nel suo giro veloce Maverick Vinales.

Apre la terza fila la Ducati Pramac di Johann Zarco davanti alla Ktm di Miguel Oliveira e alla Suzuki di Alex Rins. Decima l'altra Ktm di Brad Binder a precedere l'Aprilia di Vinales e la Honda Lcr di Takaaki Nakagami. Decisamente non è un momento facile per Enea Bastianini, solo 16esimo, preceduto dal compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Ventesimo Franco Morbidelli.