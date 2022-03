Gp Indonesia, Quartararo si prende la pole di forza. Dovi 17esimo: "Piccolo step in avanti"

"Pecco" Bagnaia aveva il potenziale per fare la pole. Ma non è stato perfetto. Fabio Quartararo non ha sbagliato nulla. E così sarà il campione del mondo a partire davanti a tutti nel Gran Premio d'Indonesia, secondo round del Motomondiale. Il francesino, dopo la forte delusione del Qatar, aveva bisogno di una prova di forza per dimostrare, forse più a se stesso, perchè alla fine del 2021 si era preso il numero 1 della MotoGp. Lo ha fatto con una qualifica senza sbavature, rifilando distacchi che nella MotoGp di oggi possono apparire abissali.

I primi inseguitori sono le Ducati griffate "Pramac" di Jorge Martin e Johann Zarco, a 213 e 311 millesimi, mentre Bagnaia, passato dallo scoglio della Q1, non è riuscito a mettere in pista un giro perfetto, nonostante il cronometro pendesse dalla propria parte. E così il torinese della rossa ufficiale si ritrova a chiudere la seconda fila, beffato nel finale anche dalla Ktm di Brad Binder e dal vincitore del Qatar Enea Bastianini, ormai non più una semplice sorpresa con la Ducati GP21 del team Gresini. C'era attesa per Franco Morbidelli dopo aver mostrato un potenziale al pari di Quartararo nelle libere, ma il numero 21 ha rovinato le sue qualifiche con una caduta, per poi essere anche penalizzato di tre posizioni per non aver seguito la corretta procedura per la prova della partenza nella FP3: sarà quindi solo 15esimo in griglia.

Dovizioso 17esimo

Qualche posizione più avanti di Andrea Dovizioso con la Yamaha del team WithU, 17esimo tra la Repsol Honda di Pol Espargaro e la Suzuki di Joan Mir, tra i grandi delusi del sabato. "E' stata andata meglio che in Qatar - sentenzia il pilota di Forlì -. Nel complesso ho trovato sensazioni migliori. Ho fatto un giro pulito, ma non speciale. I distacchi erano ridotti e tutti molti ravvicinati, quindi era molto difficile arrivare alla Q2". Dopo la pioggia del mattino le qualifiche si sono disputate sull'asciutto: "Era importante trovare queste condizioni per accumulare dati ed imparare di più". Rispetto a Losail, aggiunge l'ex ducatista, "abbiamo fatto dei miglioramenti".

Quanto alla gara, "partendo 17esimo non sarà facile, ma col caldo tutti dovranno gestire la gomma posteriore. Tuttavia quando si è più indietro è più difficile. Tuttosommato abbiamo fatto un piccolo passo nella giusta direzione, quindi vediamo cosa possiamo fare in gara e soprattutto aspettiamo se sarà asciutto o bagnato”. Tra gli sconfitti del sabato c'è senza alcun dubbio Marc Marquez, incappato in una duplice caduta nelle Q1 nel giro di pochi minuti nello stesso punto e con due moto diverse: partirà 14esimo dietro un tris di italiani composto da Fabio Di Giannantonio, Luca Marini e Marco Bezzecchi.