MotoGp, Quartararo firma la fuga mondiale. Bagnaia a terra, Dovizioso 14esimo

Si chiude con un 14esimo posto ad oltre 30 secondi dal vincitore Fabio Quartararo io weekend del Gran Premio di Germania di Andrea Dovizioso. “Sono stato male in questi ultimi due giorni, quindi non mi aspettavo molto, anche perché il Sachsenring è una delle piste più impegnative in quanto bisogna stare sul lato sinistro della moto per molto tempo. Ma alla fine sono stato abbastanza coerente”, afferma il portacolori della Yamaha del team WithU.

“Stavo lottando un po' con la pressione all'anteriore, penso che lì sia successo qualcosa di strano, perché dal primo all'ultimo giro la pressione è aumentata troppo - prosegue -. Ora dobbiamo capire se viene dal nostro box e se dobbiamo fare qualcosa di diverso o se viene dalla gomma. Ad ogni modo volevo combattere con Franky (Morbidelli, ndr), alla fine non potevo stare con lui, ma ero molto vicino, quindi è andato tutto bene”. Dalla Germania Quartararo ne esce sempre più leader del campionato, con 34 punti di vantaggio su Aleix Espargaro, quarto con l’Aprilia. Sul podio sono saliti Johann Zarco con la Ducati del team Prima Pramac davanti alla rossa di Jack Miller. Quinto Luca Marini con la Ducati del team VR46, out Pecco Bagnaia. Per il torinese a 91 punti da Quartararo, i sogni mondiali si possono dire finiti.