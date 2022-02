MotoGp, si torna in pista per i test in Malesia. Dovizioso: "Mi sento sereno e rilassato"

Dopo la tre giorni di test riservata ai rookie e ai tester, la MotoGp è pronta a riaccendere i motori per la prima sessione di test invernali sul tracciato di Sepang, in Malesia. Per Andrea Dovizioso sarà l'inizio della ventesima stagione nel Motomondiale. Il forlivese, tornato in pista per le ultime cinque gare del 2021 dopo alcuni mesi lontano dai paddock, è pronto a salire in sella ad una Yamaha M1 con i colori del team WithU Rnf.

"Sono davvero felice di essere qui in Malesia, che è una delle mie piste preferite e una delle migliori per fare i test - esordisce il forlivese -. Sono super entusiasta di guidare la Yamaha a Sepang e sono curioso di scoprire come sarà il mio feeling con la moto". Troppo presto per fissare obiettivi, ma "questi test ci faranno capire qualcosa di più, come il potenziale dei piloti e delle moto". Dovizioso è tra i veterani dela griglia di partenza: "Mi sento sereno e rilassato e non sento particolarmente l’avanzare dell’età". Dopo la due giorni di collaudi malesi, saranno i test in Indonesia ad anticipare il via della stagione in Qatar.