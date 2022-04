MotoGp, si corre a Jerez. Dovizioso: "Dobbiamo migliorare in qualifica"

E' già tempo di tornare in pista per il Circus del Motomondiale. Questo fine settimana andrà in scena infatti il Gran Premio di Spagna sul tracciato di Jerez De La Frontera, sesto round del campionato. Andrea Dovizioso è reduce dall'undicesimo posto ottenuto a Portimao domenica scorso nel Gran Premio del Portogallo. "Jerez non è la pista migliore per me - ammette il portacolori della Yamaha del team WithU -, ma mi aspetto di fare un passo in avanti, perché penso che la moto lì funzioni bene".

Il pilota di Forlì è contento di tornare in pista dopo il round di Portimao: "Non eravamo veloci, ma le mie sensazioni a fine gara erano migliori, anche se di poco. Quindi sarà molto importante continuare a fare progressi, perché non dobbiamo staccarci dal gruppo di centro classifica". L'obiettivo sarà migliorarsi in qualifica, perchè "la posizione in griglia influenzerà molto la gara".