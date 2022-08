MotoGp, Silverstone riaccende il campionato dopo il lungo stop. Dovizioso: "E' una pista meravigliosa"

Sembra passata un'eternità dal successo di "Pecco" Bagnaia in quel di Assen. La MotoGp, dopo la lunga pausa estiva, si prepara a tornare in pista per il dodicesimo appuntamento del campionato, il Gran Premio di Gran Bretagna sul leggendario tracciato di Silverstone. Andrea Dovizioso ha come obiettivo quello di portare il team WithU in zona punti. Con la Yzr-M1 non è scoccata la scintilla, ma nonostante una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative il forlivese continua a lavorare alla ricerca di un miglior feeling con la sua Yamaha, adattando il suo stile di guida alla moto.

Poco prima della pausa estiva, ci sono stati progressi in Germania e Olanda e l'obiettivo dell'ex ducastista è proprio quello di proseguire su questa strada. "Penso che Silverstone sia una delle piste migliori del nostro calendario perchè è ampia e veloce - afferma l'ex iridato della 125cc -. C'è di tutto, è impegnativa ed è molto difficile essere competitivi. E' una pista davvero meravigliosa, quindi è molto bello riprendere da qui". La MotoGp ripartirà dalla vittoria di Bagnaia ad Assen, che ha riacceso i giochi mondiali dopo il passaggio a vuoto di Fabio Quartararo, incappato in Olanda in una doppia caduta.

Il portacolori della Yamaha dovrà scontare inoltre un long lap penalty, che gli è stato inflitto per aver spinto fuori pista l'Aprilia di Aleix Espargaro in un tentativo di sorpasso. Il portacolori della casa di Noale fu poi protagonista di una furiosa rimonta fino alla quarta posizione. Al momento è il numero 41 il principale antagonista del campione del mondo in carica, con 21 punti da recuperare. Bagnaia, condizionato da troppi errori nella prima parentesi stagionale, è staccato di 66 lunghezze dalla leadership, ma con una Gp22 velocissima in tutte le piste sperare in una rimonta iridata non è una utopia. Gli outsider sono Johann Zarco, terzo in classifica con 114 punti, ed i ducatisti Enea Bastianini (team Gresini), alla ricerca della vittoria che gli manca da Le Mans, Jack Miller (Ducati ufficiale), Jorge Martin (Ducati Pramac) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46), quest'ultimo motivatissimo dopo il primo podio nella classe regina.