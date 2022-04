MotoGp, stratosferico Bagnaia: pole a Jerez. Dovizioso sempre più giù: "Non sono veloce"

Stratosferica pole position di "Pecco" Bagnaia in quel di Jerez De La Frontera. Sarà infatti il portacolori della Ducati a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Spagna, sesto round del Motomondiale, grazie ad un giro straordinario, che vale il nuovo record della pista: 1’36”170, inattaccabile per tutti. Il campione del mondo Fabio Quartararo, l’unico che sembrava potesse tenere il passo del ducatista e che negli ultimi quattro anni era sempre partito davanti a tutti a Jerez, ha accusato un gap di oltre mezzo secondo. Completa la prima fila l'Aprilia di Aleix Espargaro.

Quarto crono per l'altra rossa di Jack Miller, a 879 millesimi dal compagno, davanti a precedere la Repsol Honda di Marc Marquez e la Ducati Pramac di Johann Zarco. Settimo crono per la Honda Lcr del giapponese Takaaki Nakagami davanti alla Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi e alla prima delle Suzuki, quela di Joan Mir. Quarta fila per l'altra Ducati Pramac di Jorge Martin davanti alla Gp21 del team Gresini di Enea Bastianini, caduto nel finale, e all'Aprilia di Maverick Viñales.

Attardato Andrea Dovizioso, solo 23esimo davanti a Lorenzo Savadori (Aprilia) e al compagno di squadra Darryn Binder: "Al mattino sono riuscito a migliorare, ma non avevo ancora le giuste sensazioni per spingere con sicurezza. In qualche modo, non sono in grado di essere molto veloce in entrata e al centro curva, quindi non riesco a fare dei tempi decenti. Nel pomeriggio è stato ancora più difficile. Stavo guidando con le gomme usate al mattino, ma in ogni caso la mia velocità non c'è. Non sono molto fiducioso, ma spero comunque di poter lavorare su alcune soluzioni nel Warm Up".