MotoGp, stravolgere la Yamaha non basta: Dovizioso in difficoltà anche in Catalogna

Andrea Dovizioso in difficoltà anche nel venerdì del Montmelò, dove questo fine settimana si disputerà il Gran Premio di Catalogna. Il forlivese della Yamaha del team WithU ha chiuso la giornata di prove libere col 21esimo crono, a 1.541 dal miglior tempo firmato dall'Aprilia di Aleix Espargaro in 1'39"402. Dovizioso ha provato a rivoluzionare il set-up della sua M1, ma senza ottenere grossi risultati positivi. "Con questo grande cambiamento non mi sentivo abbastanza bene per poter spingere e questo è piuttosto deludente - ha detto il pilota di Forlì -. Faremo ulteriori prove sabato mattina, perché il grip sarà completamente diverso, quindi speriamo di progredire".

Vola l'Aprilia con Espargaro, ma anche con Maverick Vinales, secondo a poco più di tre decimi. Il due della casa di Noale ha preceduto le Ducati di Enea Bastianini (team Gresini), Pecco Bagnaia e Jorge Martin (Ducati Pramac). Sesto posto per la Ktm di Brad Binder. Settimo posto a fine giornata per l’altra Ducati ufficiale di Jack Miller che ha fatto meglio del campione del mondo Fabio Quartararo. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) e Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) completano la top ten.