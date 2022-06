MotoGp, test a Barcellona: volano Quartararo e Bagnaia, un nuovo forcellone per Dovizioso

Bolidi della MotoGp di nuovo in pista a Barcellona per una giornata di test, che ha visto in Fabio Quartararo l'autore del miglior riscontro cronometrico in 1'39"447, 4 millesimi più rapido della Ducati di "Pecco" Bagnaia. In pista anche Andrea Dovizioso con la Yamaha del team WithU, autore di 56 giri, il più veloce in 1'40"627. "E' sempre positivo fare un test dopo il weekend di gara, anche se è difficile perché tutti sono stanchi dopo la gara - esordisce il pilota di Forlì -. L'orario del mattino è quello migliore per provare, mentre nel pomeriggio con l'aumento del grip si trovano condizioni della pista differenti rispetto al weekend di gara".

Quanto ai collaudi, "non abbiamo provato niente di eccezionale, ma del materiale che aveva il team ufficiale, come ad esempio il forcellone e la carena". Elementi promossi dall'ex ducatista: "Mi sono sentito un po' meglio con il forcellone - ha confermato -. Vediamo se lo avrò per il prossimo round. Abbiamo anche provato una posizione diversa sulla moto ed è andata un po' meglio, anche in frenata. Abbiamo anche provato alcune mappature del motore, piccole cose, ma questo è quello che possiamo fare ed è stato abbastanza positivo".