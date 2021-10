MotoGp, una Yamaha ufficiale per Dovizioso nel 2022: nasce il team WithU Rnf

Alla vigilia del weekend del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, terz'ultimo round del Motomondiale, viene ufficializzata la nascita del team "WithU Yamaha Rnf" che vedrà come punta Andrea Dovizioso affiancato dal giovane Darryn Binder, che nel 2022 debutterà in MotoGp direttamente dalla Moto3. L'ex portacolori della Ducati avrà a disposizione una M1 ufficiale, tutt'altra moto rispetto a quella che sta portando ora in pista, ma che con la quale sta prendendo le misure per presentarsi al meglio ai primi test invernali.

Dovizioso, che prima di arrivare in Ducati, nel 2012 aveva disputato un'ottima stagione con la Yamaha del team Tech 3, potrà puntare a traguardi ambiziosi. "È una squadra composta da tre parti davvero professionali e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro per il 2022 - esordisce il forlivese -. Sono contento di avere WithU come title partner del team ed è sempre bello avere persione appassionate, un motivazione in una squadra".

"Sono felice di questo e avere Binder come mio compagno di squadra è qualcosa di davvero unico – non molti piloti sono passati direttamente dalla Moto3 alla MotoGp - conclude -. Penso che la squadra abbia visto qualcosa di interessante in lui, e anche io non vedo l’ora di vederlo in sella ad una MotoGp".Il team sarà guidato sempre dall’ex Ceo del Sepang International Circuit e team principal Razlan Razali. Il team ha sottoscritto un accordo quinquennale con l’Irta, che prevede che il nuovo team indipendente sarà in MotoGp fino al 2026.

L’accordo sottoscritto tra Yamaha e Rnf Racing prevede la fornitura di moto Yamaha YZR-M1 per il 2022 con una possibile estensione dell’accordo anche per le stagioni 2023 e 2024. "Il dna di questo team resta, quindi siamo fiduciosi di continuare con loro come team satellite che avrà il supporto ufficiale - esordisce Lin Jarvis, Managing Director, Yamaha Motor Racing -. Inoltre Yamaha è stata chiara nel voler continuare ad avere quattro moto sulla griglia di partenza in MotoGp, due moto nel team ufficiale e due nel team indipendente. Faremo del nostro meglio per dare il massimo del sostegno al team per permettere loro di raggiungere gli obiettivi e fornendo loro le basi per i futuri talenti per entrare nel mondo Yamaha in MotoGp".

"Gettiamo delle basi molto importanti e storiche per il nuovo team - le parole di Razali -. Vorrei ringraziare Yamaha per la fiducia che hanno accordato a me e al team per la prossima stagione nonostante i cambiamenti avvenuti quest’anno. I traguardi che abbiamo raggiunto insieme nei primi tre anni della nostra partnership con vittorie, podi, pole position e riconoscimenti sono stati memorabili e ci motivano verso vette ancora maggiori".