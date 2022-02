Motori, si avvicina la stagione agonista: in programma un corso gratis per commissari di percorso

La stagione dei motori è ai nastri di partenza. E in vista del via dell'attività agonistica in Romagna con la Coppa Romagna Slalom e il Trofeo della Romagna, i promotori Scuderia Brm e Racing Team Le Fonti organizzano un corso gratuito per futuri commissari di percorso e addetti alla sicurezza delle manifestazioni automobilistiche. L'iniziativa si terrà a Predappio al ristorante "Da Loro" domenica 6 marzo con inizio alle ore 9.30.