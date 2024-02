Nato sulle orme del Mamanet: al via il campionato provinciale di "Catch'n Serve Ball"

Tra continuità e novità. E’ questo l’insolito connubio che lega il passato e il presente del Campionato Provinciale Forlì-Cesena 2024 di Catch’n Serve Ball, la nuova disciplina nata lo scorso novembre sulle orme dell'ormai ex Mamanet. Da qui la continuità, visto che già nel 2023 fu organizzato il Campionato Provinciale, e la novità che riguarda proprio la nuova federazione ed il cambio di nome. Nell’adeguamento al nuovo nome la provincia romagnola rappresenterà un’assoluta prima volta sul panorama nazionale. Il conto alla rovescia è ormai iniziato; il torneo organizzato da Aics Forlì-Cesena, infatti, partirà lunedì 12 febbraio, con la partita inaugurale alla Palestra Nave di Forlì.

Innovazione che va di pari passo con la crescita del movimento a livello locale. Rispetto a 12 mesi fa, infatti, le squadre iscritte al campionato sono salite a 9, due in più rispetto allo scorso anno. Cambia così anche la formula, non più un girone unico all’italiana, ma una prima fase di qualificazione ed una seconda di fase finale. Il tutto in tre mesi di intense sfide nelle palestre di Forlì e Forlimpopoli dove si alterneranno le tre società coinvolte nell’iniziativa. Non muterà, invece, lo spirito con cui le atlete affronteranno le sfide, in un mix vincente di competizione e divertimento che nel tempo ha portato in palestra tante mamme e donne over 30. Sulle tribune, figli, genitori, amici e parenti, pronti a fare il tifo per tutte le squadre in campo. Il torneo sarà dunque l’ennesimo traguardo per Aics che nel tempo ha investito tanto in uno sport sempre più amato e pronto a trasformarsi con un gioco sempre più aperto a tutti.