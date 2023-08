Nazionali estivi di nuoto, i risultati degli atleti forlivesi

Si è concluso nel migliore dei modi la lunga stagione agonistica ‘22/’23 per i giovani nuotatori forlivesi di Rari Nantes Romagna: quattro di loro (di cui ben tre alla loro prima esperienza) hanno dato grandi soddisfazioni alla società nel Campionato Italiano Fin Estivo di Roma, dall’1 all’8 agosto; è infatti molto difficile essere selezionati ed entrare a far parte dei 50 atleti in tutta Italia per partecipare a tale Campionato.

Il più giovane, Thomas Lazzarini (2009), per la categoria Ragazzi-14, alla sua prima partecipazione ai nazionali estivi, ha disputato una splendida finale nei 200 rana dove si è classificato 9° su 50, con il tempo di 3'35" ed ha nuotato bene anche nei 100 rana, classificandosi 13° su 50.

Ottimi risultati anche da parte di Riccardo Ravaioli (2006) della categoria Junior-1, ma che ha dovuto gareggiare con i Junior-2 (cioè con gli atleti più grandi), che, realizzando il suo miglior tempo personale di 57"03 nei 100 farfalla (cosa non scontata in queste manifestazioni di livello), è arrivato primo nella propria batteria e si è piazzato definitivamente al 25° posto su 50 in classifica generale per la categoria Junior-2. Poi Luca Di Fabio (2007), per la categoria Ragazzi-2, ha conquistato il 22° posto su 50 nei 50 stile libero con un tempo vicinissimo al suo miglior personale; ed infine Giovanni Samorì (2008), nei 200 farfalla è arrivato 38° in classifica generale, dovendo gareggiare anche lui con i 2007.

Per la società, e per gli allenatori in particolare, è stato un finale di stagione impegnativo ma esaltante, che ha fatto da corona alle recenti Finali Regionali, dove Rari Nantes Romagna ha ottenuto un significativo 14° posto tra le 36 squadre partecipanti, il che rivela il netto miglioramento dei ragazzi e di tutta la squadra, che l’anno scorso si era qualificata 18°. E adesso vacanze per tutti fino alla ripresa ufficiale delle attività con un collegiale di nuoto nella piscina di “Around Adventures” a Fratta Terme, dal 9 al 13 settembre.