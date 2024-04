Nel weekend invasione di giovani rugbisti in città: notte in tenda e la "Tappa tre regioni"

Un weekend all'insegna del rugby. L'Inferno Monti ospiterà infatti la "Tappa tre Regioni" per il primo trofeo "Il panificio di Camillo”, competizione under 14 che vedrà protagoniste Rugby Forlì 1979 asd, Rugby Cesena 1970, Fano Rugby e Firenze Rugby 1931. L'evento si svolgerà in due momenti: sabato le squadre di rugby daranno vita ad un allenamento congiunto diretto da A. Saccà, allenatore del settore giovanile nazionale della Federazione Italiana Rugby. In contemporanea, nei locali della club house, si svolgerà il corso didattico di formazione per allenatori di secondo livello tenuto da N. Aldrovandi, tecnico federale regionale. I partecipanti al corso avranno la possibilità di eseguire la prova pratica di esame sul campo, coinvolgendo i ragazzi, delle categorie under 14, delle 4 società presenti.

L'indomani, dalle 10, si svolgeranno le partite competitive per la “Tappa 3 Regioni”, gare valide anche per la classifica regionale di categoria. La squadra vincitrice si aggiudicherà anche il trofeo “Coppa il Panificio di Camillo”: l’iniziativa prevede giornate dedicate all’apprendimento del rugby con lavoro didattico sia in aula che in campo, per la formazione di tecnici federali con torneo finale disputato da ragazzi di categoria under 14. E' prevista la partecipazione al torneo di circa 80 ragazzi, oltre a 20 tecnici/accompagnatori. La partecipazione come spettatori alle attività del 13 e 14 aprile è fruibile gratuitamente.

"Come Comune abbiamo deciso subito di patrocinare la Tappa tre Regioni che coinvolge un centinaio di ragazzi, anche perché Forlì si sente sempre più 'città del rugby'", sottolinea quindi il vicesindaco e assessore con delega allo Sport Daniele Mezzacapo. "L'amministrazione ha deciso sempre più di investire nell'impiantistica - prosegue - e finalmente abbiamo dato casa al Rugby Forli con Villa Selva e un impianto che si è deciso di consolidare e dedicare a un'attività che sta crescendo". Rugby Forlì ha infatti 280 iscritti, dalla prima squadra ai più piccoli, e "per tanti ragazzi forlivesi ci sono attualmente due campi a disposizione- sottolinea Mezzacapo- Villa selva e quello storico al Monti".

Il Torneo "è un inizio del ragionamento che faremo insieme - ricorda il vicesindaco - un anno fa abbiamo dedicato una rotatoria al rugby Forlì, ora c'è un impianto nuovo e il vecchio cercheremo di renderlo agibile e operativo al meglio: abbiamo tutte le carte affinché Forlì diventi un punto operativo per il rugby". Infine Mezzacapo ci tiene a rimarcare l'impegno di società e giocatori nei momenti difficili della comunità forlivese: "Nel periodo covid ci sono stati vicini, quando è scoppiata la guerra in Ucraina si sono attivati subito per una raccolta di generi di prima necessità importante e ancora, al momento dell'alluvione, è stata la prima squadra che è 'scesa in campo' per aiutare le nostre famiglie". Tutto ciò, "a dimostrazione - puntualizza- che non è solo una società sportiva per la nostra comunità, e a maggior ragione l'amministrazione non sarà mai a pari rispetto quello che società e ragazzi restituiscono alla nostra comunità quando c'è bisogno".

"Abbiamo deciso di creare questa competizione per la categoria under 14 per far giocare i nostri ragazzi contro altre realtà, anche di altre Regioni, il Cesena Rugby, il Fano Rugby e il Firenze Rugby". In particolare, si tratta di un evento strutturato in due giornate, "perchè oltre all'attività agonistica- prosegue il presidente- ci importa che i ragazzi facciano amicizia, valore fondante del rugby, e che ci viene da fuori, si ricordi la bella esperienza vissuta nella nostra città". Così, appena arrivati, gli sportivi per prima cosa, faranno un tour guidato del centro di Forlì. Poi andranno al campo per pranzare e, nel pomeriggio, seguirà un allenamento congiunto: quattro squadre per un centinaio di ragazzi che saranno seguiti per l'occasione da Diego Saccà, tecnico della nazionale under 18. Sempre al campo, si ritroveranno nel pomeriggio anche una trentina di allenatori per un corso di formazione regionale. In serata i ragazzi non lasceranno il campo, in cui verranno montate le tende per consentire loro di trascorrere la notte che precede le partite "in campeggio".