Partenza e arrivo a Piazza Saffi: a ottobre la prima Maratona di Forlì preceduta dalla "Notte delle stelle"

Anche Forlì potrà fregiarsi di una maratona da 42,195 chilometri. L'appuntamento con la prima "Maratona Città di Forlì" si disputerà domenica 9 ottobre, con lo start alle 9. La manifestazione, organizzata dall'Edera Atletica Forlì, sarà aperta a tutti e si disputerà all'interno di un percorso cittadino composto da due giri da 21.097 metri, con partenza e arrivo da Piazza Saffi.

La manifestazione gode dei patrocini del Coni, del comune di Forlì e di tutta la regione Emilia Romagna, e si svolgerà sotto l’egida della Fidal, e sarà preceduta da un altro evento sportivo: la prima "Notte delle stelle". La gara, esclusivamente ad invito, si svolgerà sulla distanza di 10 chilometri per gli uomini e 5 chilometri per le donne. Saranno i migliori atleti del momento a dare spettacolo per le strade di Forlì. Come ospite ci sarà la campionessa olimpica dei 20 chilometri di marcia a Tokyo, Antonella Palmisano.