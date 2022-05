Nove Colli, Passatore e Ironman Lanzarote: per l'Impossible226 Triathlon Forlì un weekend da "ultra"

Una domenica da “ultra” e dalle mille emozioni per tanti atleti del Team Impossible226 Triathlon Forlì impegnati, per una volta, in diverse gare che esulano dall’ambito del triathlon, anche se, quest’ultimo non è affatto mancato. Partendo dalle competizioni podistiche, bisogna parlare di una due giorni da “ultra maratoneti” per Veronica Malagni, Andrea Guidi e Carlo Parini. Malagni sabato pomeriggio è partita per una vera e propria avventura ovvero la “Nove Colli rRunning” una gara estrema di oltre 200 chilometri da percorrere interamente a piedi ripercorrendo lo stesso percorso della famosissima gran fondo ciclistica. In contemporanea, da Firenze, Andrea Guidi e Carlo Parini hanno preso parte alla “100km del Passatore”.

Parini, alla sua prima partecipazione, ha tagliato il traguardo in poco meno di dieci ore di gara, mentre Andrea Guidi è giunto al traguardo di Faenza chiudendo la sua quarta “100km”. Nella giornata di domenica, seguendo le orme tracciate nella notte di Sabato della compagna Malagni, Andrea Agirelli, Augusto Balestra, Alex Maroni e Massimo Pifani hanno concluso brillantemente il percorso medio della già citata gran fondo ciclistica “Nove Colli”. Infine, in ambito triathlon e “full distance” sull’Isola di Lanzarote, in Spagna, Andrea Giordano e Gianluca Sbarzagli hanno preso parte alla gara di Triathlon ritenuta la più ardua nel panorama europeo, definito da molti “el mas duro”: Ironman Lanzarote.