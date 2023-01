Nuoto, 1500 gare in due giorni: piogge di medaglie al Trofeo della Befana per il Rari Nantes

La piscina comunale di Forlì ha ospitato giovedì e venerdì scorsi, in occasione delle festività dell'Epifania, il secondo trofeo "Fp tramissioni", manifestazione sponsorizzata dall'azienda specializzata nel settore mobile ed industriale e dall’azienda vinicola “Tenuta Pennita” e “Motion Italia”, quest’ultimo già sponsor storico di “Rari Nantes Romagna”, società sportiva organizzatrice del trofeo, che ha dominato, con i suoi giovani atleti, nelle competizioni di questa manifestazione.

È stato un meeting nazionale della Federazione Italiana Nuoto che ha visto 21 squadre partecipanti, provenienti da tutta l’Emilia Romagna, dal Veneto, dalla Lombardia, dalle Marche e dall’Abruzzo. Con circa 500 gli atleti presenti, aventi disputato circa 1500 gare nel giro di due giorni, seguite da un’enorme affluenza di pubblico, il Trofeo della Befana è stata la manifestazione di nuoto di più alto livello tecnico mai organizzato a Forlì. In queste due giornate hanno gareggiato gli atleti delle categorie Esordienti B ed A, Ragazzi, Junior, Cadetti e Assoluti. Rari Nantes Romagna, squadra di casa, organizzatrice del trofeo, ha stravinto per la categoria Assoluti (prima davanti a Padova Nuoto e a Team Nuoto Calusco) e per quella degli Esordienti (davanti sempre a Team Nuoto Calusco e a Club Acquatico Pescara).

Innumerevoli poi sono state le medaglie conquistate dagli 84 atleti di Rari Nantes Romagna. Tantissimi poi i migliori tempi personali ottenuti, in particolare quelli degli Esordienti B: Sofia Camillini, Margherita Cimatti, Anna Baldari, Viola Firinu e Luca Zanfini; poi quelli degli Esordienti A: Mario Ilie Lucien, Daniele Esposti, Alexia Miron, Beatrice Muccioli e Anna Firinu. Nelle categorie maggiori, ottime le prestazioni di: Luca Di Fabio (2007) che migliora sensibilmente nei 200 stile libero con il tempo di 1'58" e nei 50 dorso con 27"4; Riccardo Ravaioli (2006) nei 50 farfalla con 26"3 e nei 200 farfalla con 2'10"; Andrea Caggia (2005) nei 50 dorso e nei 100 misti con 1'02"; Giovanni Samorì (2008) nei 100 farfalla con 59"4; Giusi Belperio (2008) nei 400 stile libero; Caterina Sirri (2007) nei 50 farfalla; e Sofia Ravaioli (2006) nei 200 rana.

Nella foto gli Esordienti