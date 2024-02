Nuoto, altro weekend ricco di soddisfazioni per il Rari Nantes Romagna: pioggia di medaglie anche dal settore paralimpico

E' stata una domenica densa di emozioni per la sezione del nuoto e del nuoto paralimpico di Rari Nantes Romagna. A Sassuolo, al nono trofeo della città (manifestazione Fin e Finp) gli atleti del nuoto paralimpico del Rari Nantes Romagna si sono distinti con 7 medaglie: Martina Cicognani (2014) nei 50 Rana, col tempo di 1'31"53, ha siglato il record italiano di categoria Esordienti SB5; sempre Martina ha conquistato ancora l’oro nei 50 stile libero e l’argento nei 100, sempre stile libero, della sua categoria. Poi, l'alfiere della squadra Marco Lijoi, atleta paralimpico della società, ha dominato la manifestazione, conquistando l’oro nei 50 e nei 200 rana della sua categoria (SB12) e nei 100 stile libero e 100 misti; in questa ultima gara si è avvicinato sensibilmente al suo record italiano, appunto dei 100 misti, per la categoria SM12.

È stata una trasferta redditizia per la società, che era alla ricerca dei pass per le competizioni più attese, quali la World Series di Lignano Sabbiadoro a marzo e i Campionati Estivi Finp di luglio. Ha accompagnato i due atleti l’allenatore Mattia Fabiani, molto soddisfatto degli obiettivi raggiunti. Sempre domenica a Cervia, si è disputata la fase regionale del trofeo Giovani Uisp. Questi i risultati per gli Esordienti B (femmine 2015/14, maschi 2014-13): Adele Gallani, 1° nei 50 dorso e 3° nei 50 rana; Lucilla Pasini, prima nei 50 farfalla e terza nei 50 rana; Margherita Cimatti, seconda nei 50 stile libero e nei 100 misti; Giulia Lamandei, seconda nei 50 dorso e terza nei 50 stile libero; Bianca Borroni, seconda nei 50 rana; Alessandro Spazzoli, primo nei 50 stile libero e nei 50 farfalla; Riccardo Versari, primo nei 50 farfalla e secondo nei 100 misti; Martin Verdi, primo nei 100 misti e secondo nei 50 rana; Leonardo Zarbo, secondo nei 50 dorso.

Per gli Esordienti A1 (maschi 2012, femmine 2013) Nicolò Delvecchio, secondo nei 100 farfalla e 2° nei 100 stile libero. Per gli Esordienti A2 (maschi 2011, femmine 2012) Beatrice Castagnoli, prima nei 100 rana e nei 100 misti; Sofia Camillini, seconda nei 100 farfalla e nei 100 misti; Alexia Miron, seconda nei 100 dorso; Martina Prati, seconda nei 100 farfalla; Mario Ilie Lucian, secondo nei 100 dorso e nei 100 misti; Nicolò Pedulli, secondo nei 100 farfalla e nei 100 rana; Lorenzo Moffa, terza nei 100 stile libero.

Ancora domenica il Rari Nantes ha partecipato alla Seconda Prova Aics - Trofeo Città di San Lazzaro, a San Lazzaro di Savena (Bologna). Questi i risultati degli esordienti C: Francesco Pontieri (2015), secondo nei 25 dorso e nei 25 rana; Salvatore Colozzo (2015), terzo nei 25 dorso e nei 25 rana; Matthew Maggioli (2017), primo nei 25 dorso e 25 rana. Grande soddisfazione, da parte degli allenatori, anche per tutti gli altri giovanissimi atleti, che hanno migliorato i loro tempi personali. Infine, sabato a Bologna, nella piscina olimpionica Carmen Longo, al Campionato Regionale di nuoto di fondo, Giusy Belperio (2008) ha conquistato l’argento nei 5000 metri categoria Junior, col tempo di 63’45”60 (eguagliando il proprio miglior tempo personale), mentre Jury Bartolini (2008) ha ottenuto il bronzo nei 3000 metri categoria. Ragazzi2, con il tempo di 36’13”50.