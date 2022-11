Nuoto, ancora gioie per il Rari Nantes Romagna: Luca Di Fabio strappa il pass per i Campionati Italiani Giovanili

Dal 4 al 6 novembre i ragazzi di Rari Nantes Romagna hanno partecipato a Genova al prestigioso meeting internazionale di nuoto “Trofeo Nico Sapio” (riservato alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Assoluti), giunto quest’anno alla sua 48° edizione. L’esperienza, per i giovani nuotatori forlivesi, si è conclusa nel migliore dei modi. Ottimi infatti sono stati i risultati ottenuti, tra i quali spiccano le splendide medaglie di Luca Di Fabio (nato nel 2007) che ha conquistato l'argento nei 100 stile libero con il tempo di 52"67, risultato che anche gli consente l’accesso per i Campionati Italiani Giovanili di Riccione del prossimo aprile 2023.

Giovanni Samorì (2008) si è preso il bronzo nei 100 farfalla con il tempo di 59"32, in gara con gli atleti più grandi di lui, nati nel 2007, distante solo un centesimo di secondo dal tempo di qualifica per i Campionati Italiani. Buona performance anche quella di Alessandro Renzi (Esordiente A del 2010), che ha sfiorato il podio con il tempo di 1'22"96 nei 100 rana, piazzandosi al sesto posto. Sono poi tantissimi i migliori tempi personali raggiunti nelle gare da parte degli altri atleti di Rari Nantes, che dimostrano la qualità della loro preparazione, che aumenta di giorno in giorno negli allenamenti quotidiani. II prossimo impegno per questi giovani sarà a dicembre con le qualifiche dei campionati regionali, valevoli anche poi per i campionati nazionali.

Nuoto Paralimpico

Anche la sezione Finp (Nuoto Paralimpico) di Rari Nantes Romagna si è distinta in gara in questi ultimi giorni, partecipando, domenica 13 novembre a Lodi, al 4° trofeo internazionale "Nuota con noi", presso la piscina “Faustina”. L'alfiere della squadra forlivese, l’atleta paralimpico Marco Lijoi, ha disputato 3 gare: i 200 stile libero, che ha nuotato in 3'09"01 (superando il suo precedente miglior tempo personale, che era di 3'23"); la sua seconda gara è stata invece quella dei 100 misti (sperimentati qui da lui per la prima volta), nuotati in 1'40"51. La terza competizione affrontata da Marco è stata quella dei 100 rana, conclusi da lui col tempo di 1'50"43, quarto crono assoluto; Lijoi ha migliorato qui il primato della precedente stagione, che era di 1'52"00. Tutta la sezione nuoto di Rari Nantes Romagna ha visto già dall’anno scorso un progressivo miglioramento ottenendo, di gara in gara, risultanti sempre maggiori: questa tendenza si sta confermando anche quest’anno in queste prime gare della stagione agonistica.

Nella foto gli atleti in gara