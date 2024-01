Nuoto artistico, i piazzamenti delle giovani atlete romagnole del Rari Nantes Romagna

Le giovani atlete del nuoto artistico di Rari Nantes Romagna di Savignano e di Forlì hanno partecipato nel weekend alla Manifestazione Nazionale Invernale di Nuoto Artistico di Livorno. Questi i piazzamenti raggiunti dalle atlete romagnole: 4° posto per il duo cat. Junior (2005-2008), composto da Alice Giovannini e Sofia Savoia; 7° posto per il duo cat. Junior-ex agoniste, composto da Sofia Orsini e Anna Domeniconi; 3° posto per il duo cat. Senior-ex agoniste (2004-2003), composto da Ludovica Domeniconi e Beba Boschi; 5° posto per il duo cat. Senior-non agoniste, composto da Sofia Zammarchi e Nicole Carluccio; 7° posto nella finale della Squadra cat. Junior, formata da Domeniconi, Zammarchi, Orsini, Savoia, Giovannini, Carluccio, Boschi e Anna Domeniconi; 17esimo posto invece per la squadra Junior, formata da Saracino, Busi, Boschi, Camprini, Turchetti, Chiadini, Perini e Mambelli; 18esimo posto per la squadra cat. Assolute (2003-2011), formata da Mazzoni, Dall'Agata, Proli, Taggio, D'Andrea, Mambrini, Leone e Schiavi. Le allenatrici José e Giulia hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati raggiunti.