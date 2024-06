Nuoto artistico, Rari Nantes Romagna prima in regione all’ultimo Trofeo Fin della stagione

Si è conclusa in bellezza la stagione sportiva regionale del settore propaganda del nuoto artistico di Rari Nantes Romagna: la società si è affermata come prima in classifica della regione Emilia Romagna, all’ultimo Trofeo Fin della stagione, disputatosi a Forlì, domenica 26 maggio nella piscina comunale. Durante la giornata sono scese in acqua prima le atlete più piccole e, a seguire, quelle più grandi. Per la categoria Esordienti C (2015-17) Beatrice Palazzi è arrivata prima nel solo e, con Anita Fiorentini, si sono classificate prime anche nel duo; si sono invece piazzate quinte, sempre nel duo, Carol La Rotonda e Yulia Migani. Quinto posto anche per la squadra delle esordienti C, composta da Migani, La Rotonda, Carolina Leonardi, Fiorentini, Amelia Semprini, BIanca Della Motta e Ludovica Cardena.

Per la cat. Esordienti B (2014) Viola Domeniconi si è classificata seconda nel solo. Per la cat. Esordienti A (2012-13) Sofia Giorgetti si è piazzata quinta nel solo, mentre sono arrivate prime nel duo Verdecchia e Domeniconi. Per la categoriaRagazze (2009-11) Sofia Orsini è arrivata seconda nel solo, mentre hanno conquistato il primo posto, nel duo, Magnani e Lugaresi. Per la categoria Junior (2005-08) Carmen Schiavi è arrivata quarta nel solo, mentre nel duo Giovannini e Savoia hanno raggiunto il terzo gradino del podio, seguite da Orsini e Domeniconi, arrivate quarte, e, dietro a loro, Boschi e Perini, quinte; primo posto invece per la squadra composta da Orsini, Zammarchi, Carluccio, Savoia, Boschi, Anna Domeniconi, e Amanda Lugaresi, mentre si è piazzata quarta la squadra formata da Boschi, Busi, Camprini, Chiadini, Mambelli, Perini, Saracino, Taggiò, Turchetti.

Per la categoria Assolute (2011 e precedenti) Giorgia Mambelli si è qualificata seconda nel solo, invece nel duo, Carluccio e Zammarchi hanno conquistano la prima posizione, seguite da Boschi e Domeniconi al secondo posto, mentre si sono piazzate settime Mazzoni e Turchetti; terzo posto infine per la squadra composta da Dall’Agata, D’Andrea, Leone, Mambrini, Mazzoni, Proli, Saracino, Schiavi, Taggiò, Turchetti. È stata una giornata piena di emozioni e ricca di podi, grazie, in primis, alle performance tecnico-atletiche delle ragazze, che hanno seguito diligentemente le indicazioni delle allenatrici Mara, José, Giulia e Chiara.

Il primo posto in Emilia Romagna dice non solo la qualità sportiva delle atlete, ma anche la buona organizzazione della società, ben gestita dai suoi dirigenti, e la disponibilità dei genitori e delle famiglie a sostenere l’attività agonistica delle ragazze. L’anno agonistico però non è ancora finito per le atlete più giovani: l’ultimo sforzo sarà la Manifestazione Nazionale Propaganda dal 14 al 16 giugno a Roma. Dopo di ché, l’attività si interromperà per le vacanze estive, fino a settembre.