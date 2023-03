Nuoto, dal fondo alle distanze più corte: tante gioie per il Rari Nantes Romagna

Domenica scorsa Rari Nantes Romagna è stata impegnata su due diversi fronti: le gare di nuoto di fondo a Bologna e le prove di qualificazione del Torneo Esordienti a Cervia. A Bologna allo stadio del nuoto “Carmen Longo”, si è svolto il campionato regionale di categoria di fondo. Nelle difficili specialità delle distanze lunghe, Rari Nantes Romagna ha schierato ben 3 atleti, tutti giovanissimi: dimostrazione dell’ottimo livello di nuoto, completo e competitivo, raggiunto per tutte le distanze e specialità.

Jury Bartolini (2008) ha dato grande prova di sé, ottenendo una splendida medaglia di bronzo nella 3 chilometri, che ha concluso con l’ottimo tempo di 37'; così anche le sue due compagne di squadra, impegnate nella 5 chilometri, hanno espresso performance ad alto livello, in gara con atlete piu grandi di loro. Giusy Belperio (2008) si è presa il 4 posto fra gli Junior, nuotando per 1h e 03'; mentre Sofia Ravaioli (2006) ha ottenuto il sesto posto fra gli Assoluti con il tempo di 1h e 08’.

Sempre nella stessa giornata i ragazzi delle categorie Esordienti A e B sono stati invece impegnati a Cervia, per la prova di qualificazione del Torneo Esordienti; fra i numerosi migliori tempi personali ottenuti, spiccano quello di Sofia Camillini (2013), che ha conquistato il primo posto nei 50 stile libero (per gli Esordienti B), nuotando in 36"6; e quelli dei compagni Alessandro Renzi e Carlo Cordara (entrambi del 2010) che hanno ottenuto rispettivamente il primo e secondo posto nei 200 rana (per gli Esordienti A) Il prossimo fine settimana invece, a Riccione, inizieranno le finali dei campionati regionali Fin: sarà l’ultima prova valevole per qualificarsi ai campionati italiani.