Nuoto di fondo, gli atleti Master del Rari Nantes protagonisti alla "Miglio del Passetto"

Si è svolta domenica, davanti alla spiaggia e all’ascensore del Passetto di Ancona, la “Miglio del Passetto”, la gara di nuoto in mare che consistente appunto in un miglio nautico da nuotare in acque libere), una tradizione marinara di Ancona, tramandata fino ai nostri giorni dall’organizzazione Komaros Sub. 174 sono stati i partecipanti di quest’anno, molti di più rispetto alla passata edizione, la prima dopo lo stop dovuto alla pandemia. La gara si è svolta in una in condizioni climatiche e di mare ideali. Tra i partecipanti erano presenti anche diversi atleti master della società Rari Nantes Romagna di Forlì si sono distinti in particolare Stefano Landi, arrivato terzo per la sua categoria M55 e Carla Rosetti , piazzatasi seconda sempre per la stessa categoria. Sono invece arrivate prime in classifica la “veterana” Maria Pia Fattori per la categoria M65, e Tatiana Petecuta per la categoria M45, da poco dedicatasi al nuoto di fondo (questo successo rileva quindi la sua predisposizione per questa disciplina). Questi atleti, all’interno della squadra master di Rari Nantes sono soliti distinguersi per la loro passione per il nuoto di fondo e, in particolare, Rosetti e Landi parteciperanno ad altre gare durante l’estate.