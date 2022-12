Nuoto, grande prova dei forlivesi al Campionato italiano a squadre

L’anno 2022 si chiude con il botto per il Forlì Nuoto con la fase regionale del Campionato Italiano a Squadre svolta lo scorso 23 dicembre presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. La squadra che rappresenta il movimento natatorio forlivese schiera i suoi migliori atleti per coprire tutte le 26 gare individuali in programma (100-200mt Farfalla, Dorso, Rana, Stile libero oltre a 50, 200, 400, 1500 mt Stile libero e 200-400mt Misti) e le 4 staffette 4x100 Stile libero e Mista maschile e femminile.

Complessivamente una grande prova di squadra e di eclettismo, riuscendo a coprire tutte le gare con sole 4 atlete femmine (Lugnoli Giorgia, Marcacci Vittoria, Salaroli Sofia e Siboni Beatrice) e 6 atleti maschi (Bandinelli Nicola, Burattini Michelangelo, Lamio Federico, Ragazzini Elia, Pinca Pietro e Massi Alessandro). Ben 6 gare nuotate sopra i 700 p.ti, tra cui 200, 400 e 1500 Stile libero di Elia Ragazzini (rispettivamente 716, 764 e 773 p.ti) valide anche come pass per i Campionati Nazionali Giovanili. Le altre performance più importanti riguardano Beatrice Siboni 100 Dorso (756 p.ti), Giorgia Lugnoli 400 Stile Libero (706 p.ti) e 200 Misti (700 p.ti) e Vittoria Marcacci 100 Farfalla (713 p.ti).

Un grande plauso va al nuovo head coach Massimiliano Resch che ha preso in eredità il gruppo dal fratello Andrea, migrato a Dubai (UAE), per un nuovo progetto natatorio. "Massimiliano ha saputo gestire al meglio questa nuova sfida unitamente alla preparazione atletica di cui è direttamente responsabile e coordinatore presso la palestra Aspire Custom Fitness di via Gorizia 141", spiega la società forlivese.