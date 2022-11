Nuoto giovanile, ottimo quarto posto per i Rari Nantes Romagna ai Campionati Nazionali Libertas

Si sono svolti a Riccione lo scorso weekend con l’approvazione della Fin, i Campionati Nazionali Libertas di nuoto, riservati alle categorie Esordienti (C, B e A), Ragazzi, Juniores e Assoluti (Cadetti e Seniores), sia femminili che maschili. Erano circa 600 gli atleti partecipanti, provenienti da tutta Italia, per un totale di circa 1600 presenze in gara. Rari Nantes Romagna, società sportiva del territorio forlivese, nonostante non fosse al completo, ha ottenuto un buon quarto posto in classifica generale.

Spiccano, tra le varie categorie, questi risultati dei giovani atleti forlivesi: Camillini Sofia (2013), per gli Esordienti B, è arrivata seconda nei 50 farfalla e nei 100 dorso e stile libero; Sofia ha poi conquistato il primo posto con le compagne Zoli Aurora, Gallani Adele e Liman Jola nella staffetta 4x50 mista. Fra i maschi degli Esordienti B invece, buona è stata la performance di Luca Zanfini (2012), arrivato terzo nei 50 stile libero e terzo anche nella staffetta 4x50 stile libero, insieme ai compagni Bonduà Martino, Rustignoli Federico e Camerani Jacopo.

Tra gli Esordienti A spicca invece Renzi Alessandro (2010) con la vittoria dei 50 rana e il secondo posto nei 100 rana, e poi, tra le femmine, Anna Firinu (2011), migliorata sensibilmente nelle sue performance atletiche, si è piazzata al secondo posto nei 50 dorso ed è arrivata terza nei 100 stile libero. Ottima performance anche quella di Ilie Mario (2011) che, gareggiando con i più grandi (nati nel 2010), ha conquistato il secondo posto sia nei 50 che nei 100 dorso. Per la categoria Ragazzi, Luca Di Fabio (2007) ha vinto i 50 e i 100 stile libero, poi i 50 dorso e si è anche piazzato secondo nei 200 misti; è arrivato invece primo nei 200 misti Thomas Lazzarini (2009) e poi secondo nei 100 e 200 stile libero e nei 100 farfalla; infine Giovanni Samorì (2008), particolarmente portato per lo stile farfalla, si è classificato secondo nei 100 farfalla in gara con i più grandi di lui.

Fra i Junior ha nuotato molto bene Giusy Belperio (2008), che ha stravinto nei 200 stile libero ed è arrivata seconda nei 400. E, tra i maschi, Riccardo Ravaioli (2006), che, nonostante abbia gareggiato con i 2005, è riuscito a conquistare il terzo posto nei 100 farfalla e nei 100 stile libero con ottimi tempi personali.

Infine, sempre Riccardo Ravaioli, insieme a Luca Di Fabio, a fine manifestazione sono riusciti a qualificarsi nella difficilissima gara “australiana mista” (una prova agonisticamente molto impegnativa ad eliminazione diretta) dove hanno ottenuto ottimi risultati: Luca si è classificato secondo e Riccardo quarto, ad un soffio dal podio; un risultato notevole per entrambi, considerando che erano fra i più giovani a gareggiare. Dopo solo un giorno di riposo i ragazzi sono già impegnati al “Trofeo Nico Sapio” di Genova, dove gareggeranno fino a domenica.