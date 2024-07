Nuoto paralimpico, campionati italiani estivi: exploit di Martina Cicognani

Si sono disputati a Brescia i Campionati Italiani Estivi Paralimpici Finp. Rari Nantes Romagna, la società di nuoto attiva sugli impianti di Forlì, Savignano e Cesenatico, si è presentata all’appello con due suoi atleti: Michele Amato di Savignano e la giovanissima Martina Cicognani di Forlì. Cicognani (nata nel 2014) è arrivata prima nei 50 stile libero della sua categoria (esordienti S6), col tempo di 58"84 11, mentre Amato (atleta adulto) ha compiuto la stessa distanza in 1'00"23, gareggiando per la categoria S5, arrivando 15° in classifica generale (su 38 partecipanti).

Martina ha conquistato poi il gradino più alto del podio anche nei 100 stile libero, col tempo di 2'07"92 (passando i 50 m in 1'01'29), mentre Michele ha nuotato la stessa distanza in 2'11"15 (50 metri in 59"31), arrivando 13°. Ma la performance più esaltante per Martina è stata la gara dei 100 rana, nuotati da lei in 2'49"47, nuovo record della categoria esordienti SB5; questo tempo ha demolito così il vecchio record italiano, che non veniva superato da ben 15 anni; durante la gara, Martina ha anche ufficiosamente battuto il record italiano (di 1’21”91), che lei stessa deteneva sui 50 rana nella categoria esordienti SB5, passando i 50 metri, della gara dei 100, in 1'17"91.

Amato ha invece nuotato i 100 rana in 2'49"45 (50m in 1'18"07), arrivando così 8° nella categoria S5. Continua perciò con entusiasmo il lavoro dell’allenatore Mattia Fabiani, nella sezione del nuoto paralimpico di Rari Nantes Romagna, che può ben sperare per il futuro, visti i risultati sempre crescenti di atleti come Martina, ancora molto giovane, ma già molto forte.