Nuoto, per il Rari Nantes Romagna: cinque giovani campioni per 7 titoli regionali

Grandi successi per i giovani del nuoto di Rari Nantes Romagna nelle ultime settimane prima delle feste di Pasqua. Sono infatti ben cinque i giovani delle categorie giovanili che si sono classificati primi in 7 competizioni nei Campionati Regionali Invernali: cinque ori tra gli Esordienti B e 2 nelle categorie superiori. Nelle giornate del 23 e 24 marzo, nella Piscina Comunale di Forlì, si sono svolte le Finali Regionali Invernali per le categorie Esordienti B (femmine 2014-15; maschi 2013-14) ed Esordienti A (femmine 2012-13; maschi 2011-12). Qui, gli 8 migliori atleti della regione, dopo aver effettuato 3 turni di qualificazione, si sono sfidati in gare individuali e di staffette.

Per Rari Nantes Romagna si è distinto Alessandro Spazzoli (Es B1), aggiudicandosi ben tre ori: uno nei 50 farfalla, un altro nei 100 farfalla e l’ultimo nei 50 stile libero; ottima performance anche quella di Lucilla Pasini (Es B1), che si è aggiudicata un oro nei 100 farfalla, un argento nei 50 rana e un bronzo nei 50 farfalla; ha nuotato bene anche Bianca Borrone (Es B1), che si è aggiudicata il 1° posto nei 100 rana. Brave anche Adele Gallani(Es B), 3° nei 50 farfalla, e Beatrice Castagnoli (Es A), 3° nei 200 rana, entrambe siglando il loro personal best. A completare il magnifico mosaico di successi personali sono state infine le performance di tutti gli altri finalisti di Rari Nantes; per gli Es B: Margherita Cimatti, Giulia Iamandei, Isabella Ibba, Viola Firin, Riccardo Versari, Leonardo Zarbo, Martin Verdi e Alessandro Iamandei; per gli Es A: Alexia Miron, Sofia Camillini, Martina Persichella, Martina Prati, Cecilia Baldari, Bianca Battistini, Mario Ilie Lucian, Lorenzo Moffa, Nicolò Pedulli, Daniele Esposti e Alberto Battaglia.

14 in totale poi sono state le medaglie conquistate dai più grandi alle finali regionali di categoria del 16 e 17 marzo a Riccione e del 22 e 23 marzo a Carpi. Mia Ricci (2011), nei 200 dorso, e Lazzarini Thomas (2009), nei 100 rana, con due splendide vittorie, si sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali. Hanno conquistato invece l’argento: Giovanni Samorì (2008) nei 200 farfalla, Luca Bravaccini (2005) nei 100 farfalla e Luca di Fabio (2007) nei 50 farfalla. Infine è stato Bronzo ancora per Thomas Lazzarini (2009), questa volta nei 200 rana e Diego Gatta (2008) nei 200 farfalla; bronzo anche per Mia Ricci (2011) nei 100 dorso e nei 200 misti; poi per Alessandro Renzi (2010), nei 400 misti, Luca di Fabio (2007), nei 100 stile libero, Andrea Urbini (2008), nei 100 e 200 dorso, e Juri Bartolini (2008) nei 400 misti. Innumerevoli poi sono stati i 4° posti, le ottime prestazioni e i podi sfiorati da Bianchi Julian (2009) nei 50 stile libero, poi ancora da Thomas Lazzarini nei 200 e 400 misti e da Giovanni Samorì nei 100 farfalla, e infine da BeatriceMuccioli (2011) nei 200 farfalla e da Riccardo Ravaioli (2006) nei 50 e 100 dorso, 50 e 200 farfalla. Nel complesso tutti i ragazzi hanno dimostrato una forte crescita, molti di loro ottenendo o confermando in gara i loro migliori tempi personali.