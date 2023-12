Nuoto, qualifiche Esordienti: ottime prestazioni per gli atleti del Rari Nantes Romagna

I giovani atleti del nuoto di Rari Nantes Romagna sono stati impegnati domenica scorsa a Rimini nella piscina del Garden, per la fase di qualifica della combinata degli stili per le categorie Esordienti B ed Esordienti A (dal 2015 al 2011). Per gli Esordienti B oro nei 4x50 stile libero e argento nei 4x50 misti femmine (le ragazze in gara sono state Adele Gallani (2014), Margherita Cimatti (2014), Lucilla Pasini (2015), Rachele Vespignani (2014) e Giulia Iamandei (2015), che hanno nuotato molto bene anche a livello individuale). Oro nei 4x50 misti e argento nei 4x50 stile libero maschi (i ragazzi in gara sono stati Riccardo Versari (2013), Alessandro Spazzoli (2014), Martin Verdi (2014) e Leonardo Zarbo (2014), anche loro con ottime performance individuali).

Per gli Esordienti A invece oro nella staffetta 4×50 misti femmine con Alexia Miron, Beatrice Castagnoli, Sofia Camillini e Vera Baldisserri; poi 2° posto sempre per le stesse atlete nella staffetta 4×50 stile libero. Per i maschi due sono stati gli argenti: nella staffetta 4× 50 misti con Leonardo Berardi, Nicolò Pedulli, Mario Ilie lucien e Daniele Esposti; e nei 4×50 stile libero con Martino Bondua, Daniele Esposti, Leonardo Berardi e Mario Ilie Lucien. Per le gare individuali buone sono state le prestazioni di Alexia Miron (2° nei 50 dorso), di Sofia Camillini (3° nei 50 stile libero), di Mario Ilie Lucien (2° nei 50 dorso e 3° nei 50 stile libero) e di Leonardo Berardi (3° nei 50 dorso), con buoni riscontri cronometrici per tutti.

Poi, sempre nella giornata di domenica, gli Esordienti C (dal 2016 al 2017 per le femmine e dal 2015 al 2016 per i maschi) sono stati impegnati a Faenza nel Memorial Francesca Cacciari: Linda Cimatti si è classificata prima nei 25 rana e terza nei 25 stile libero; Francesco Pontieri si è piazzato terzo nei 25 dorso; mentre SalvatoreColozzo ha colto un secondo posto nei 25 farfalla. Tommaso, Ravaglia si è piazzato terzo nei 25 dorso. Bene anche le piccole Virginia Ortali e Alice Piccioni.