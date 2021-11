Nuoto, il Rari Nantes Romagna vince il 66esimo Campionato Nazionale Libertas

Rari Nantes Romagna vince il 66esimo Campionato Nazionale Libertas Nuoto, competizione riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi, Juniores e Assoluti, disputatasi a Ravenna nel lungo ponte di Ognissanti, nella piscina di 50 metri del complesso natatorio G. Gambi. L’emergente società romagnola dei territori di Forlì, Forlimpopoli, Cesenatico e Savignano si è imposta con 92 suoi atleti (di età compresa fra i 6 e i 20 anni) sulle 10 squadre partecipanti, posizionandosi al 1° posto davanti a “Libertas Nuoto Novara” (2° classificata) e “Nuoto Club Faenza” (3° classificata).

Un risultato esaltante ed incoraggiante per la società, essendo la prima gara stagionale affrontata. In evidenza la gara del giovane Riccardo Ravaioli (classe 2006) che ha fermato il cronometro a 58"88 sui 100 farfalla, conquistando il 1° posto; così anche quella di Giovanni Samorì (classe 2008) che ha vinto i 100 farfalla per la sua categoria. Ottima poi la prestazione di Luca di Fabio (classe 2007): 1° posto nei 50 stile libero; eccellenti performance anche per Filippo Pantieri (classe 2004), primo sui 100 rana e 200 misti, e per Giulia Morgagni e Giusy Belperio (entrambe classe 2008), alternativamente prima e seconda classificate nei 50, 100 e 200 stile libero. Infine gli “scatenati” esordienti B (classe 2011-12 per i maschi e 2012-13 per le femmine) si sono aggiudicati la prima posizione in tutte le staffette sia maschili che femminili.

Con questo primo successo stagionale, Rari Nantes Romagna può dire di vantare un gruppo di giovani che farà sicuramente parlare di sé nel prossimo futuro: un bacino dal quale potrebbero emergere futuri campioni. Nel frattempo si continuano gli allenamenti in proiezione del Gran Premio Esordienti di Riccione e del Trofeo Nico Sapio di Genova per i più grandi.