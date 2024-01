Nuoto, settimana densa di competizioni e tante soddisfazioni per i giovani del Rari Nantes Romagna

Settimana densa di competizioni per i giovani nuotatori el Rari Nantes Romagna. Domenica 21 gennaio a Imola hanno esordito, alla prima prova della 45esima edizione dei Campionati Regionali Libertas, il gruppo della pre-agonistica di Forlì e Cesenatico, cioè i ragazzi nati dal 2015 al 2017. Questi i giovanissimi arrivati a podio: Maya Versari (2017) prima classificata nei 25 dorso; Matteo Urbini (2015) primo classificato nei 25 dorso; Linda Cimatti (2016) seconda classificata nei 25 rana; Matthew Maggioli (2017) secondo classificato nei 25 rana; Giulia Lombardi (2017) terza classificata nei 25 dorso; Nicolas Kucal (2015) terzo classificato nei 25 rana.

Lo stesso giorno nella piscina comunale di Forlì si è svolta la seconda prova della “Combinata degli stili” - Uisp, riservata agli Esordienti B, sia femmine (nate nel 2014-15) che maschi (nati nel 2014-13) e agli Esordienti A, sempre sia femmine (2013-12) che maschi (2012-11). Questi i piazzamenti degli atleti di Rari Nantes Romagna: sono arrivati primi per gli Esordienti B Alessandro Spazzoli (per gli Esordienti B1), Lucilla Pasini (B1), Adele Gallani (B2), mentre sono arrivati seconda e terzo Bianca Borroni (B1) e Martin Verdi (B1). I primi classificati per gli Esordienti A sono stati invece Nicolò Delvecchio (A1) e Beatrice Castagnoli (A2); sono arrivati invece terzi Alexia Miron (A2) e Lucian Mario Ilie (A2). Nelle staffette, sono arrivati primi, in quella 4x50 mista, Adele Gallani, Margherita Cimatti, Alessandro Spazzoli e Riccardo Versari , che hanno raggiunto anche il secondo posto in quella 4x50 stile libero. Sono arrivati invece secondi, Miron, Castagnoli, Moffa e Ilie, sia nella staffetta 4x50 stile libero, che in quella a stile libero.

Lo scorso weekend gli atleti delle categorie superiori hanno gareggiato a San Marino al “Meeting del Titano 2024”, prima gara in vasca lunga della stagione: una manifestazione internazionale importante, quest’anno anche per la presenza di gran parte della nazionale di nuoto, che parteciperà ai mondiali di Doha fra pochi giorni e che ha sfruttato l’occasione come test pre-gara. Rari Nantes Romagna, nonostante non abbia atleti di categoria Assoluti, ma tutti giovanissimi, è riuscita lo stesso a schierare una selezione di ragazzi e ragazze in grado di competere con i più grandi. Hanno partecipato alle gare Giusy Belperio, Sofia Ravaioli, Caterina Sirri, Giovanni Samorì, Thomas Lazzarini, Mattia Godoli, Luca Di Fabio, Andrea Urbini, Riccardo Ravaioli e Luca Bravaccini.

Ottimi sono stati i riscontri cronometrici degli atleti romagnoli, con tanti personal best ottenuti; su tutti, ottima è stata la performance di Luca Bravaccini (2005), che ha ottenuto il suo miglior tempo personale (25"46) nei 50 farfalla, piazzandosi al 13° posto su oltre 60 atleti, quasi tutti di categorie superiori. Ha nuotato molto bene poi anche Riccardo Ravaioli (2006) che ha registrato i suoi personal best in ben 3 gare: 25"23 nei 50 stile libero, 54"46 nei 100 stile libero e 28"90 nei 50 dorso. Personal best anche per Luca di Fabio (2007) nei 50 dorso, con 28"19. Ottimi riscontri anche per Mattia Godoli (2007) e Thomas Lazzarini (2009), che hanno raggiunto nuovi record personali: Godoli di 31"79 nei 50 rana e di 58”00 nei 100 stile libero; Lazzarini di 32"13 nei 50 rana.