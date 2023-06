Nuoto sincronizzato, Campionati Italiani a Forlì: bene le giovani atlete del Rari Nantes Romagna

La piscina comunale di Forlì ha ospitato i Campionati Italiani di nuoto sincronizzato per le categorie Esordienti C, B ed A. A queste gare hanno partecipato, per la prima volta, anche le più giovani atlete della società Rari Nantes Romagna, che ha la sua sede di allenamento a Savignano. Per Rari Nantes Romagna si è esibito il duo delle Esordienti A, composto da Ginevra Magnani ed Azzurra Verdecchi, che ha ottenuto il 12° posto su 37 doppi presenti. Successivamente è stato il turno del doppio formato da Ginevra Legni e Sofia Giorgetti, Esordienti B, che ha ottenuto il 38° posto. A fine giornata ha gareggiato invece la squadra delle Esordienti C, formata da Carol Larotonda, Viola Domeniconi, Ginevra Accorsi, Beatrice Palazzi, Anita Fiorentini, Sofia Morelli e Yulia Migani, che si è piazzata al 12° posto. Beatrice Palazzi, Ginevra Accorsi e Anita Fiorentini, per la categoria Esordienti C, si sono esibite nell'esercizio di trio, posizionandosi al 12° posto. Le allenatrici si dicono "entusiaste per i buoni risultati delle loro piccole atlete, che per la prima volta si sono confrontate in queste gare nazionali".