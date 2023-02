Nuoto sincronizzato, gara Regionale Fin: la piscina di Forlì regala gioie alle Rari Nantes Romagna

Grande entusiasmo per le ragazze del nuoto sincronizzato di Rari Nantes Romagna alla gara Regionale Fin di domenica scorsa nella piscina comunale di Forlì. Alla mattina la gara di esercizi obbligatori per le esordienti B (classe 2013): Viola Domeniconi, Sofia Giorgetti e Ginevra Legni hanno gareggiato per la prima volta in una gara federale. In particolare Viola Domeniconi, pur essendo esordiente C (classe 2014), ha gareggiato in una categoria superiore (esordienti B), posizionandosi 17esima su 50.

Al pomeriggio sono continuate le gare del Primo Trofeo Fin Regionale: per la categoria Ragazze (da 2008 a 2010), il doppio Anna Domeniconi e Camilla Barbieri, con Amanda Lugaresi come riserva, si è posizionato al terzo posto, qualificandosi così per i campionati Italiani Ragazze, che si terranno a Verona il 25 e 26 Marzo prossimi; per la categoria Junior (da 2004 a 2007), il doppio composto da Ludovica Domeniconi e Beba Boschi, con Nicole Sclafani come riserva, si è qualificato primo; mentre il doppio formato da Alice Giovannini e Sofia Savoia, si è posizionato secondo.

Per la categoria Assolute (da 2003 a 2010) invece, il primo posto è stato conquistato dal doppio formato da Emma Agalliu e Nicole Bartolini, mentre al terzo posto si è piazzato il doppio composto da Nicole Carluccio e Sofia Zammarchi. Negli esercizi di squadra della categoria Junior, la squadra composta da Anna Domeniconi, Ludovica Domeniconi, Alice Giovannini, Sofia Savoia, Amanda Lugaresi, Linda Lugaresi e Manila Cirielli, si è posizionata al primo posto.

La squadra delle Assolute invece, formata da Manila Cirilli, Nicole Sclafani, Beba Boschi, Nicole Carluccio, Sofia Savoia, Ludovica Domeniconi, Sofia Zammarchi, Alice Giovannini, con Emma Agalliu e Nicole Bartolini come riserve, si è qualificata al primo posto. Le allenatrici sono soddisfatte degli ottimi risultati in questa prima gara regionale, ma gli allenamenti continuano nella piscina di Savignano in preparazione della prossima sessione di obbligatori, per le categorie Esordienti C, B e A, che si terrà il 12 marzo a Parma.