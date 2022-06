Nuoto sincronizzato, il Rari Nantes Romagna brilla a Forlì: terzo posto nella classifica regionale

Si sono disputate domenica a Forlì le gare regionali del nuoto sincronizzato, col Rari Nantes Romagna che ha conquistato il terzo posto nella classifica regionale.

Le giovani atlete di Rari Nantes Romagna sono sempre andate a podio, con tutte le categorie, raggiungendo un totale di 700 punti. Ginevra Orsini (classe 2013), per la Categoria C, ha vinto tutte le 3 gare a cui ha partecipato. Per la Categoria B (classe 2012) hanno gareggiato invece Nicole Nanni e Azzurra Verdecchia, piazzandosi al secondo posto nel “duo”; mentre per la Categoria A (classi 2011-2010), Anita Vincenzi e Ginevra Magnani hanno raggiunto il terzo posto sempre nel “duo”.

Per la Categoria Ragazze (classi 2009-2008-2007), Sofia Savoia e Alice Giovannini hanno raggiunto sempre lo scalino più alto del podio nelle gare del “duo”; Alice poi, in ben 3 gare, è arrivata seconda nell’esercizio del “solo”; Alice e Sofia hanno dato il loro contributo anche nell’esercizio di “squadra”, insieme ad Amanda e Linda Lugaresi, Anna Domeniconi e Camilla Barbieri, conquistando il podio e portando punti preziosi per il piazzamento in classifica della società.

Per la Categoria Junior (classi 2006-2005-2004), la squadra formata da Emma Agalliu, Manila Cirielli, Agnese Scarpellini, Nicole Nanni, Ludovica Domeniconi, Beba Boschi, Sofia Savoia, Alice Giovannini e Sofia Zammarchi, ha sempre ottenuto il primo posto nelle gare disputate. Primo posto anche per Manila e Agnese nel “duo” e per Emma nel “solo”, portando così alla società un significativo punteggio per la classifica generale. Per le Junior si è conclusa con queste gare la stagione agonistica, anche dopo l'ottimo piazzamento nel Campionato Italiano Propaganda, tenutosi il 27-28 maggio a Genova, dove le ragazze si sono piazzate seconde nell’esercizio di “squadra” e quinte nel “duo” e anche dopo le gare di Forlì del 15 maggio scorso dove, nell’esercizio di “squadra”, le atlete hanno conquistato il primo posto con un gran distacco dalle seconde, e nel “solo” e nel “duo” hanno ottenuto svariati podi.

Ci saranno invece ancora i Campionati Italiani Propaganda: sabato 11 giugno a Forlì per le atlete della Categoria A e il 24-25 giugno a Gubbio per quelle della Categoria Ragazze. Infine le 3 agoniste Fin della Categoria A, Sofia Orsini, Mia Ricci e Beatrice Scarpellini, dovranno disputare le gare di qualificazione del 19 giugno e i Campionati Italiani di fine luglio (dal 21 al 24 luglio) a Busto Arsizio. Le ragazze si sarebbero già di fatto qualificate, per gli Italiani, nell’esercizio libero del “duo”, nelle gare del 14 maggio di Forlì: in quella circostanza, nonostante la grande emozione (era infatti la loro prima volta in questo esercizio), hanno affrontato la gara con successo, arrivando quarte su 10 coppie partecipanti. Le allenatrici Mara e José si ritengono "molto soddisfatte dei risultati ottenuti, anche perché questo è stato il primo anno di lavoro a pieno regime con la società Rari Nantes Romagna".