Nuoto sincronizzato, l'Accadueo torna da Firenze con diverse medaglie al collo

Ai campionati nazionali Uisp di nuoto sincronizzato che si sono tenuti a Firenze lo scorso weekend l'Accadueo Sincro Forlì ha ottenuto un ottimo risultato, con l'argento di Giorgia Mambelli nel singolo e del duo Boschi-Perini per la categoria ragazze. Podio anche per i due esercizi di squadra col bronzo nella categoria ragazze e l'argento della squadra assolute. Un ottimo risultato che conferma il buon livello della squadra forlivese nel panorama nazionale. I prossimi appuntamenti prevedono una serie di gare regionali che prepareranno le ragazze al secondo grande appuntamento della stagione, i campionati nazionali estivi che si terranno nel mese di giugno.

Conclusi anche i campionati italiani Fin esordienti A che si sono tenuti a Ostia lo stesso week end, che hanno visto alla loro prima esperienza Nazionale le giovanissime atlete Neri, Marinelli, Picchi, Ranieri. "Ringrazio le allenatrici e le atlete per l'impegno e la passione che tutti i giorni mettono in vasca, avevo dato come obiettivo della stagione l'affermazione ai Campionati Italiani e sono felice che insieme abbiamo centrato l'obiettivo - sono le parole del presidente Mattia Rossi -. Ora concentriamoci per il finale della stagione".