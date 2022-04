Nuoto sincronizzato, pioggia di medaglie: splendido secondo posto di squadra per il Rari Nantes Romagna

Si è svolto domenica a Ravenna il trofeo Swimfit di nuoto sincronizzato, al quale il Rari Nantes Romagna ha partecipato con successo, guadagnando il secondo posto in classifica. Alla mattina hanno gareggiato le ragazze più piccole, conquistando grandi risultati: Ginevra Orsini (nata nel 2013) ha ottenuto la medaglia d'oro nell'esercizio di singolo della categoria giovanissime; Nicole Nanni è arrivata 1° nell’esercizio di solo della categoria B (nate nel 2012); nel solo della categoria A (nate nel 2011-2010) c’è stato poi un ottimo quarto posto per Ginevra Magnani, che, successivamente, con Anita Vincenzi, sono arrivate quinte nel doppio.

Nel pomeriggio, grande exploit di Alice Giovannini: prima classificata, nel solo, per la categoria ragazze (nate tra il 2007 e il 2009). Sofia Savoia e Giovannini hanno conquistato anche loro il posto più alto del podio nel doppio, sempre per la Categoria Ragazze (nella stessa gara Anna Domeniconi e Camilla Barbieri sono giunte quinte). La squadra ha poi ottenuto un ottimo quarto posto.

Infine, per la categoria junior (nate tra il 2004 e il 2006), Emma Agalliu si è classificata al primo posto nel singolo mentre Agnese Scarpellini e Manila Cirielli hanno conquistato la medaglia d’oro nel doppio. La squadra junior ha raggiunto il punto più alto della classifica, distaccando le seconde di ben 10 punti.

Il Rari Nantes Romagna si è piazzato dunque al secondo posto nella manifestazione; hanno ritirato il premio l’atleta più piccola Orsini insieme all’atleta più grande in età Cirielli (2004), come simbolo di tutte le atlete della squadra. Le allenatrici Mara e José si dichiarano molto soddisfatte del lavoro fatto e i risultati delle atlete confermano le loro scelte tecniche. Il prossimo impegno per la categoria junior saranno i campionati italiani di Ravenna, il 9 e il 10 aprile. Sempre il 10 aprile, però ad Ostia, si disputeranno i Campionati Italiani per la categoria esordienti A (nate tra il 2010 e il 2011).

Domenica 27 marzo la piscina comunale di Forlì, c'è stata la terza prova valida per le qualifiche a tali campionati. La piscina di casa ha portato fortuna alle ragazze di Rari Nantes Romagna: altre 4 giovani atlete sono riuscite a qualificarsi: Lucrezia Neri, Emma Marinelli (entrambe nate nel 2010), Bianca Ranieri e Giada Picchi (nate nel 2011). Queste ultime si aggiungono alle 3 già qualificate Sofia Orsini, Beatrice Scarpellini e Mia Ricci. Saranno le allenatrici Mara e Giulia ad accompagnare le 7 giovani, che dovranno competere con circa 350 atlete provenienti da tutta Italia.

Nella foto la squadra Junior