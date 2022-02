Nuoto Sincronizzato, prime 3 qualificate ai Nazionali per il Rari Nantes Romagna

Tre giovani atlete della società Rari Nantes Romagna, Beatrice Scarpellini, Sofia Orsini e Mia Ricci, agoniste della categoria A (classe 2010-2011), grazie alle loro performance nella gara di “esercizi obbligatori”, svoltasi a Faenza domenica scorsa, si sono qualificate per le gare Nazionali di Ostia, del prossimo 10 aprile. Su 45 atlete partecipanti, Beatrice si è piazzata al settimo posto, mentre Sofia e Mia rispettivamente al 17esimo e 18esimo posto. Questa gara è stata la prima ufficiale per l’accesso ai Campionati Nazionali; la prossima e ultima ci sarà il 3 marzo. Le allenatrici di Rari Nantes Romagna stanno lavorando con passione e dedizione perché altre ragazze possano qualificarsi e per fare sempre più emergere questa splendida disciplina acquatica nel nostro territorio.