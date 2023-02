Nuoto sincronizzato, tante soddisfazioni ai campionati Italiani Propaganda di Livorno per il Rari Nantes Romagna

L'ultimo weekend di gennaio ha riservato grandi emozioni alle ragazze del Nuoto Sincronizzato della Rari Nantes Romagna, impegnate nei campionati Italiani Propaganda di Livorno. Per la categoria Junior (2004-2007) il doppio “ex agoniste”, composto da Nicole Sclafani e Beba Boschi, con Ludovica Domeniconi come riserva, si è qualificato secondo; mentre il doppio “non agoniste”, formato da Alice Giovannini e Sofia Savoia si è posizionato sesto in finale su 44 doppi presenti.

Per quanto riguarda la categoria Juniores/Ragazzi (2003-2010), il doppio “ex agoniste” formato da Emma Agalliu e Nicole Bartolini ha conquistato il primo posto, mentre ha guadagnato il terzo posto il doppio “non agoniste”, composto da Nicole Carluccio e Sofia Zammarchi.

Negli esercizi di squadra, nella categoria Junior, la squadra “non agoniste”, composta da Anna Domeniconi, Ludovica Domeniconi, Alice Giovannini, Sofia Savoia, Amanda Lugaresi, Linda Lugaresi e Manila Cirielli, si è posizionata sesta in finale su 28 squadre partecipanti. Infine la squadra “ex agoniste”, formata da Manila Cirilli, Nicole Sclafani, Beba Boschi, Nicole Carluccio, Sofia Savoia, Ludovica Domeniconi, Sofia Zammarchi, Alice Giovannini, con Emma Agalliu e Nicole Bartolini come riserve, si è qualificata terza in classifica. Le allenatrici José De Bruijn e Beatrice Casalini hanno manifestato entuasiamo per i risultati ottenuti dalle atlete tanto quanto le ragazze che, a fine competizione hanno portato a casa un oro, un argento e due bronzi. Tornate nella loro sede di allenamento di Savignano, le ragazze continuano gli allenamenti in previsione della prossima gara in programma, che si terrà il 12 febbraio a Forlì.

Le atlete medagliate